وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو نظيرته النرويجية"للمشاركة في توسيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية"

“لقد دعوتها للمشاركة في توسيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي تغير وجه المنطقة، وتزيد الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بنظيرته النرويجية أنيكان هويتفيلدت في القدس، اليوم الأربعاء، لمناقشة القضايا الإقليمية، وأوضح كوهين خلال اللقاء أن إسرائيل لن تسمح بأي تدخل خارجي في سياستها الداخلية، و”تحدث عن تعزيز العلاقات بين بلدينا والتطورات في الشرق الأوسط”.

وأكد إيلي كوهين أن بلاده "ترحب بالدعم الإنساني والمساعدة الاقتصادية للفلسطينيين"، مشددا على أنه "لن يتم التسامح مع أي تدخل خارجي في الصراع" وتابع"إسرائيل لن تخضع لإملاءات خارجية في موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. نحن نعمل على توسيع اتفاقيات إبراهيم، ونعتقد أن جميع اللاعبين الإقليميين الذين يرفضون المشاركة في توسيع وتعميق دائرة السلام سيضعون أنفسهم في موقف صعب".

ويبدو أن هذه التعليقات هي رد مباشر على النرويج، المدافعة القوية عن حل الدولتين، والتي كثيرا ما تشجع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف الحوار.

وأضاف كوهين في بيان على منصة"إكس"، “لقد دعوتها للمشاركة في توسيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي تغير وجه المنطقة، وتزيد الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”.

ومن جهتها شكرت هويتفيلدت كوهين، مسلطة الضوء على أن اللقاء حدث "بعد 30 عامًا من اتفاق أوسلو الأول". وأضافت أنهما ناقشا تجديد الحوار مع الفلسطينيين، و"أعربا عن قلقهما بشأن المستوطنات"وختمت قولها كانت “مناقشة جيدة حول العلاقات النرويجية الإسرائيلية والتنمية الإقليمية”.