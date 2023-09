تقرير: غارة جوية نادرة في وضح النهار تستهدف موقعا لحزب الله في سوريا

أفاد مصدر أمني لشبكة سبوتنيك الروسية أن إسرائيل قصفت موقعا سوريا في طرطوس.

وأوضح المصدر الروسي أن الهجوم تم من سماء البحر الأبيض المتوسط، قادما من الساحل، مضيفا أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية.

ووفقا للمرصد السوري فقد سمع دوي انفجارات في قرية الجماسة بريف طرطوس أعقبها توجه سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة المستهدفة.