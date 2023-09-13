تقرير: غارة جوية نادرة في وضح النهار تستهدف موقعا لحزب الله في سوريا

تقرير: سماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على الساحل السوري

أفاد مصدر أمني لشبكة سبوتنيك الروسية أن إسرائيل قصفت موقعا سوريا في طرطوس.

وأوضح المصدر الروسي أن الهجوم تم من سماء البحر الأبيض المتوسط، قادما من الساحل، مضيفا أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية.

ووفقا للمرصد السوري فقد سمع دوي انفجارات في قرية الجماسة بريف طرطوس أعقبها توجه سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة المستهدفة.

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وتم الإبلاغ عن الغارة لأول مرة في غرب سوريا، بعد رؤية الدخان يتصاعد من موقع عسكري، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله، جراء انفجارات هزت مستودعاً للتنظيم في قرية الجماسة بريف طرطوس.

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يتبع..