لا إحصائيّة محددّة لأعدادهم ولأماكن وجودهم فغالبيتهم يمارسون عقائدهم وأفكارهم الدينيَّة في الظلِّ خوفًا من ردّ فعل المجتمع السنِيّ أو من تحقيق أمني

الوجود الشيعيّ في إسرائيل ليس حديثا ويعود الى عهد الفاطميين. قبل قيام الدولة العبريَّة كان حاضرا في سبع قرى دُمّرت كاملا خلال النكبة عام ثمانية وأربعين، على ما أفاد البروفيسور خالد السنداوي المتخصص في الدراسات الإسلامية وخاصة الشيعة. هُجر أهالي هذه القرى السبع الى لبنان وفقط لكونهم شيعَةً تجنَّسوا وأصبحوا يعرفون بشيعَةِ فلسطين.

أعد الفيلم الاستقصائي عن حياة الشيعة في إسرائيل الصحافية في I24NEWS فاطمة خمايسي وهي تكشف المشاهد على منعرجات في تاريخ المنطقة وتسكب قليلا من الضوء على طبيعة العلاقة بين شيعة البلاد وجيرانهم وطرق عبادتهم وأسباب تشيع الشباب منهم.

لربما تتمثل المفاجأة في الكشف عن مكان مقدس للشيعة في مدينة عسقلان (أشكلون)، حيث خصص طبيب وباحث إسرائيلي ردحا من حياته وهو يدرس سر تلة مقدسة توافد عليها حجاج الشيعة من حول العالم، بعضهم من العراق. بقية الحكاية داخل التقرير.

ويضيف البروفسور السنداوي "إن حياة الشيعة في إسرائيل كانت طبيعية ومريحة لمعتنقيها، قبل قيام الدولة".

ويضيف: "في الوقتِ الحالي لا زالت بعض المعالمِ والمواقعِ الدينيَّة المقدّسة لدى الطائفة الشيعيَّة ثابتَة وواضحة، محراب فاطمي ومِنبر أيوبيّ في الحرمِ الإبراهيميِّ ومقام ديني في عسقلان يقال إنَ رأس الحسين دفن هُناكَ قبْلَ نقلِه الى مصر، وفي شماليّ البلاد لا زال مَقام النبِيّ يوشَعْ واضِح المعالم رغمَتهالك قوامه، الا انَّ الكِتابات الظاهرة على جدرانه كاسم علي والحسين مؤشر لكونِه أحد أبرزِ المَزارات المُقدَّسة لدى متَّبِعي المذهب الشيعيِّ محليًا، اما تاريخيًا فكان محطَة دينيَّة هامَّة لشيعَة جبل عامل جنوب لبنان.

تقول صانعة الفيلم: في هذا التقريرِ المفصَّل نجحنا بالوصول الى أفرادِ شيعة عرب يحملون الجنسية الإسرائيليَّة، البعْض تعاوَن معنا والبعضُ الآخر..