حاولت مجموعة من الشباب وضع عبوة ناسفة محلية الصنع على السياج الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل فانفجرت ما أدى إلى وقوع إصابات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 19 على الأقل خلال الاحتجاجات، مساء الأربعاء على طول الحدود مع إسرائيل. ووفقا لمصادر فلسطينية فإن أسماء القتلى هي: براء الزرد ومحمد قدوم وأحمد عز الدين الجعبري وناصر نوفل.

وبحسب التقارير الأولية، حاولت مجموعة من الشباب الفلسطينيين وضع عبوة ناسفة محلية الصنع على السياج الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل؛ ثم انفجرت القنبلة مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المجموعة.

MAHMUD HAMS / AFP متظاهرون فلسطينيون يحملون رجلاً مصابًا على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة غزة، 13 سبتمبر 2023.

وشهد الشهر الماضي استئناف "مسيرات العودة" على طول الحدود، بهدف الاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، في إجراء يهدف إلى الحد من العلميانفوذ الجماعات الإرهابية المتمركزة في الأراضي الفلسطينية.