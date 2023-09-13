English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • وزارة الصحة الفلسطينية: 4 قتلى و19 جريحا خلال تجمع بالقرب من السياج الحدودية

وزارة الصحة الفلسطينية: 4 قتلى و19 جريحا خلال تجمع بالقرب من السياج الحدودية

i24NEWS

دقيقة 1
متظاهرون فلسطينيون يتجمعون على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة غزة، 13 سبتمبر، 2023.
MAHMUD HAMS / AFPمتظاهرون فلسطينيون يتجمعون على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة غزة، 13 سبتمبر، 2023.

حاولت مجموعة من الشباب وضع عبوة ناسفة محلية الصنع على السياج الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل فانفجرت ما أدى إلى وقوع إصابات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 19 على الأقل خلال الاحتجاجات، مساء الأربعاء على طول الحدود مع إسرائيل. ووفقا لمصادر فلسطينية فإن أسماء القتلى هي: براء الزرد ومحمد قدوم وأحمد عز الدين الجعبري وناصر نوفل.

Video poster

وبحسب التقارير الأولية، حاولت مجموعة من الشباب الفلسطينيين وضع عبوة ناسفة محلية الصنع على السياج الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن إسرائيل؛ ثم انفجرت القنبلة مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المجموعة.

MAHMUD HAMS / AFP
MAHMUD HAMS / AFPمتظاهرون فلسطينيون يحملون رجلاً مصابًا على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة غزة، 13 سبتمبر 2023.

وشهد الشهر الماضي استئناف "مسيرات العودة" على طول الحدود، بهدف الاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، في إجراء يهدف إلى الحد من العلميانفوذ الجماعات الإرهابية المتمركزة في الأراضي الفلسطينية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق