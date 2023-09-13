الرئيس الإسرائيلي:"هناك دعما واسعا خلف الكواليس للتوصل إلى تسوية" لخطة الاصلاح القضائي

"أمام الأطراف اقتراح يشكل الأساس لاتفاق يبقي على إسرائيل كدولة ديمقراطية مستقرة بروح الإعلان ويسمح لنا بالخروج من الأزمة التي أصابتنا منذ تسعة أشهر"

كشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، عن "وجود مقترح تسوية خلف الكواليس بشأن خطة الإصلاح القضائي، يستفيد من دعم واسع من الائتلاف وأحزاب المعارضة" وتابع "أمام الأطراف اقتراح يشكل الأساس لاتفاق يبقي على إسرائيل كدولة ديمقراطية مستقرة بروح الإعلان ويسمح لنا بالخروج من الأزمة التي أصابتنا منذ تسعة أشهر".

جاءت تصريحات يتسحاق هرتسوغ في حفل بمناسبة الذكرى الخمسين لمعركة جنود اللواء 14 في سيناء خلال حرب يوم الغفران.

ووفقاً لهرتسوغ، "إذا واجهت إسرائيل تهديداً وجودياً من الخارج قبل خمسين عاماً، فإن البلاد الآن مهددة من الداخل"مؤكدا على أن "الأزمة المرتبطة بالإصلاح تؤثر بشكل خطير على المجتمع والاقتصاد وقبل كل شيء الأمن" وأضاف إن “تجاهل الواقع المهدد والأولويات الحقيقية للدولة هو أم الخطايا”.

كما دعا هرتسوغ القادة السياسيين إلى "إظهار الشجاعة والمسؤولية لإخراج البلاد من الأزمة" مشددا على "حماية تفرد إسرائيل"، واصفًا البلاد بأنها "فسيفساء إسرائيلية رائعة حيث يعيش الناس من مختلف المعتقدات والأديان وأنماط الحياة معًا في المساواة والاحترام المتبادل" وتابع"علينا أن نحمي بلادنا بأي ثمن".