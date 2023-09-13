إسرائيل: الشرطة تنشر حراسة مسلحة على مدخل كل كنيس في مدينة القدس

يأتي القرار وسط تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية

قررت شرطة مدينة القدس، الأربعاء، تعزيز الأمن في المدينة خلال فترة الأعياد، بما في ذلك نشر ضابط شرطة مسلح على مدخل كل كنيس يهودي في المدينة، وذلك بناء على تقارير تضمنت ارتفاعا حادا في المعلومات الاستخبارية المتعلقة بتنفيذ عمليات عدائية.

ويأتي القرار وسط تصاعد التوترات الإسرائيلية الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال قائد شرطة منطقة القدس دورون تورجمان للصحافيين قبل يومين من رأس السنة اليهودية، "هناك ارتفاع في التحذيرات والتهديدات بجميع أنواعها" طوال موسم الأعياد. وأضاف أنه سيتم توفير الحماية لكل كنيس في المدينة من خلال تعيين حارس مسلح.

Chaim Goldberg/Flash90 ضباط الشرطة في موقع هجوم الطعن المشتبه به عند باب الخليل خارج البلدة القديمة في القدس

وأشار تورجمان إلى أن الشرطة أحبطت 31 هجوما في القدس منذ بداية عام 2023. وقال: "تم إخراج ثمانية أشخاص من الحرم القدسي أمس فقط"، مضيفا أنه "تم أيضا وضع 110 أشخاص في الحجز الاحتياطي خشية أعمال تحريض وأعمال عدائية".

وشهدت القدس في السنوات الأخيرة، سلسلة من الهجمات الدموية المسلحة من جانب فلسطينيين، بما في ذلك على معابد يهودية.

وأدى هجوم وقع في وقت سابق من هذا العام إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حي نيفي يعكوف بالقدس قبل مقتل منفذ الهجوم بالرصاص وفرار مهاجم آخر.