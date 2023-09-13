معرض الزراعة العمودية: تعاون إماراتي إسرائيلي لتحسين الإنتاج

الحل الأمثل لتحسين الإنتاج الزراعي هو الزراعة العمودية التي توفر ثلاث مزايا: توفير مساحة كبيرة على العمودي، واقتصاد كبير في المياه من خلال حصان شمس

قال المدير العام لشركة المستقبل العمودي (Vertical Future) جيمي بوروزلـ i24NEWS "إن متطلباتنا المتعلقة بالمواد الغذائية محدودة وهذا يجب أن يتغير. إحدى طرق الزراعة هي التخلص من إنتاج أكثر محلية" وتابع"الحل الأمثل لتحسين الإنتاج الزراعي هو الزراعة العمودية التي توفر ثلاث مزايا: توفير مساحة كبيرة على العمودي، واقتصاد كبير في المياه من خلال حصان شمس، والري في دائرة خصبة، وإنهاء مما يتيح لك إمكانية ممارسة هذا الجزء من الزراعة، بغض النظر عن الظروف المناخية".

Flash90 مزارع إسرائيلي يعمل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في جنوب إسرائيل.

وأكد جيمي لوروز على أن "الزراعة منعزلة عن أدوات التصنيع الجاهزة ومناخ مستقل تمامًا عن الظروف الخارجية. ويمكن تعديل سطح حجم الاستغلال من خلال الاحتياجات وإمكانية توفير الموارد في المياه والشرق الأوسط "إن البيئة معادية للغاية للتنوع البيولوجي"وتابع إن "فترة وباء كورونا تخفف من هشاشة سلاسل الاعتمادات، وهشاشة النظام الغذائي العالمي، وحقيقة أن البلدان كلها مترابطة للغاية، وحقيقة أن هذا يعتمد دائمًا على البلدان الفقيرة".

ومن جهته قال مدير التسويق في شركة GrowTech إيلان سوفير"في إسرائيل، لدينا زراعة حديثة ومتطورة للغاية، تقع في الخارج أو جنوب الصحراء. أرض نوتر خصبة، ومناخها مناسب، والموارد المائية لا تنتج فعليًا كما هي في الجولف، إن وجود الصحراء والظروف المناخية معيقين للغاية. وهذا يتطلب حلولًا وهذا هو ما نوفره لنا في الوقت الحالي. بدون اتفاقات إبراهيم، لن يكون من الممكن السماح لنا بالعودة إلى هذا المكان. من أجلنا إنها ثورة"،

تم إنتاج 400 مليون طن من الطعام في العالم، وهو حجم صغير وغير كافٍ طوال الوقت. ومن أسباب تدابير القيود المفروضة بسبب وباء كورونا أن 10 في المئة من سكان العالم يعانون من اضطرابات وانعدام الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية، يستعرض حلوله التمويلية المبتكرة وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد النقبي"تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها، لما له من دور بارز في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعد من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم، لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم، لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لإنتاج الغذاء المحلي"