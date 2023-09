تقرير: الولايات المتحدة تحول مساعدات عسكرية من مصر الى لبنان

قامت الولايات المتحدة بتحويل مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليون دولار من مصر الى لبنان، بحسب تقرير نشر في موقع العربية.

وجاء في بيان رسمي "إن ذلك يدل على التزام إدارة بايدن الثابت لدعم القوات اللبنانية المسلحة". كما أن الحزبين في الولايات المتحدة يوليان دعم الجيش اللبناني أهمية بالغة.

وكانت إدارة بايدن قد أبلغت الكونجرس بأنها ستعيد توجيه 85 مليون دولار من الأموال العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع إرسال حوالي 55 مليون دولار إلى تايوان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر هذا القرار.

وقال المسؤول الأميركي: “إن دعم الجيش اللبناني أمر حيوي للحفاظ على الاستقرار في البلاد، أكثر من أي وقت مضى في ظل الشلل الذي تعاني منه الحكومة”.

سبق القرار أيضا زيارة قائد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، الجنرال إريك كوريلا، لبيروت، الإثنين، تهدف إلى تعزيز التعاون التدريبي ومواجهة التهديدات الإقليمية.

الولايات المتحدة كانت قد أعلنت مطلع العام الجاري بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدة مؤقتة بقيمة 72 مليون دولار لدعم رواتب الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان لمدة ستة أشهر، وستقدم هذه المساعدة المالية، وفق بيان مشترك، "بقيمة 100 دولار شهرياً لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر".

التقى كوريلا مع العماد جوزيف عون في الجيش اللبناني وزار "جنود فوج التدخل الرابع المدربين تدريبا عاليا".

وبحسب التقرير فقد تلقى لبنان مليارات الدولارات من الولايات المتحدة على شكل مساعدات إنسانية وتعليمية وعسكرية منذ عام 2006.