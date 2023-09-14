تقرير: الولايات المتحدة تحول مساعدات عسكرية من مصر الى لبنان

كانت إدارة بايدن قد أبلغت الكونجرس بأنها ستعيد توجيه 85 مليون دولار من الأموال العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قامت الولايات المتحدة بتحويل مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليون دولار من مصر الى لبنان، بحسب تقرير نشر في موقع العربية.

وجاء في بيان رسمي "إن ذلك يدل على التزام إدارة بايدن الثابت لدعم القوات اللبنانية المسلحة". كما أن الحزبين في الولايات المتحدة يوليان دعم الجيش اللبناني أهمية بالغة.

وكانت إدارة بايدن قد أبلغت الكونجرس بأنها ستعيد توجيه 85 مليون دولار من الأموال العسكرية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع إرسال حوالي 55 مليون دولار إلى تايوان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر هذا القرار.

وقال المسؤول الأميركي: “إن دعم الجيش اللبناني أمر حيوي للحفاظ على الاستقرار في البلاد، أكثر من أي وقت مضى في ظل الشلل الذي تعاني منه الحكومة”.

سبق القرار أيضا زيارة قائد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، الجنرال إريك كوريلا، لبيروت، الإثنين، تهدف إلى تعزيز التعاون التدريبي ومواجهة التهديدات الإقليمية.

الولايات المتحدة كانت قد أعلنت مطلع العام الجاري بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدة مؤقتة بقيمة 72 مليون دولار لدعم رواتب الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان لمدة ستة أشهر، وستقدم هذه المساعدة المالية، وفق بيان مشترك، "بقيمة 100 دولار شهرياً لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر".

AP Photo/Hussein Malla جنود لبنانيون يقفون للحراسة بجوار شاحنة مقلوبة، على اليمين، في بلدة الكحالة المسيحية، لبنان.

التقى كوريلا مع العماد جوزيف عون في الجيش اللبناني وزار "جنود فوج التدخل الرابع المدربين تدريبا عاليا".

وبحسب التقرير فقد تلقى لبنان مليارات الدولارات من الولايات المتحدة على شكل مساعدات إنسانية وتعليمية وعسكرية منذ عام 2006.

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وقال مسؤولون أمريكيون إن دعم الجيش اللبناني يصب في حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية والتصدي لحزب الله.

كما تمت الإشارة إلى حادثة الكحالة التي انتهت بقتيلين بعد انقلاب شاحنة لحزب الله على الشارع الرئيسي في بيروت، قبل نحو شهر، تبين أنها تحمل أسلحة، ما دفع السلطات الأمنية في البلاد إلى مصادرة الحمولة، في إشارة واضحة إلى أهمية تعزيز مكانة الجيش اللبناني ونفوذه إزاء القوة المسيطرة عسكريا في لبنان.