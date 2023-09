"فتح" تدين الانتقادات الموجهة للرئيس الفلسطيني بخصوص تصريحات المحرقة: "بيان العار"

انتقد مسؤولون في حركة فتح، الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية، عريضة تصدت لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول المحرقة التي نزعت عن يهود أوروبا صفة الساميين، ووصف المسؤولون الفتحاويون تلك العريضة بأنها "بيان العار".

وجّه نحو 200 شخصية فلسطينية من بينهم أكاديميون وناشطون وفنانون أبرزهم عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب والمؤرخ رشيد الخالدي والباحثة نورا عريقات انتقادات لاذعة وضعوها في عريضة موجهة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية تصريحاته المتعلقة باليهود والهولوكوست، ووصفوها بـ "المستهجنة أخلاقيا وسياسيا".

وتم نشر رسالة المثقفين بعد ظهور لقطات أظهرت عباس وهو يؤكد أن اليهود الأوروبيين تعرضوا للاضطهاد على يد هتلر بسبب ما وصفه بـ "وظائفهم الاجتماعية" وممارسات الإقراض الجشعة، وليس استناداً إلى النظريات العنصرية النازية.