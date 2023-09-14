"فتح" تدين الانتقادات الموجهة للرئيس الفلسطيني بخصوص تصريحات المحرقة: "بيان العار"

"إن بيانهم يتوافق مع الرواية الصهيونية، والموقعون عليه يمنحون مصداقية لأعداء الشعب الفلسطيني"

انتقد مسؤولون في حركة فتح، الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية، عريضة تصدت لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول المحرقة التي نزعت عن يهود أوروبا صفة الساميين، ووصف المسؤولون الفتحاويون تلك العريضة بأنها "بيان العار".

وجّه نحو 200 شخصية فلسطينية من بينهم أكاديميون وناشطون وفنانون أبرزهم عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب والمؤرخ رشيد الخالدي والباحثة نورا عريقات انتقادات لاذعة وضعوها في عريضة موجهة للرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية تصريحاته المتعلقة باليهود والهولوكوست، ووصفوها بـ "المستهجنة أخلاقيا وسياسيا".

وتم نشر رسالة المثقفين بعد ظهور لقطات أظهرت عباس وهو يؤكد أن اليهود الأوروبيين تعرضوا للاضطهاد على يد هتلر بسبب ما وصفه بـ "وظائفهم الاجتماعية" وممارسات الإقراض الجشعة، وليس استناداً إلى النظريات العنصرية النازية.

https://twitter.com/i/web/status/1699372981926158425 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال حزب فتح القومي المكلف بإدارة شؤون السلطة الفلسطينية: "إن بيانهم يتوافق مع الرواية الصهيونية، والموقعون عليه يمنحون مصداقية لأعداء الشعب الفلسطيني". ووصف مسؤولو فتح الموقعين بأنهم "أبواق للاحتلال" و"خطيرون للغاية".

وتسلط هذه التصريحات والردود عليها الضوء على علاقة الفلسطينيين المعقدة بالهولوكوست.

وقال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في مدينة غزة، لوكالة أسوشيتد برس: "إن الاستمرار في إثارة مسألة المحرقة لا يخدم مصلحتنا السياسية". “نحن نعاني من الاحتلال والتوسع الاستيطاني والسياسات الإسرائيلية الفاشية. وهذا ما يجب أن نؤكد عليه".