إسرائيل: جمارك ميناء أشدود تكشف عن محاولة تهريب 16 طنا من مادة صاروخية متجهة إلى قطاع غزة

كلوريد الأمونيوم هو مادة ذات استخدام مزدوج تستخدمها المنظمات المقاتلة في غزة في عملية تصنيع الصواريخ التي يتم إطلاقها في نهاية المطاف باتجاه دولة إسرائيل

سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية بالنشر أنه خلال شهر تموز الماضي، قامت جمارك أشدود والمركز الوطني لتفتيش البضائع في الجمارك باحتجاز حاويتين بوزن 54 طناً كان من المفترض أن تحتويا على أكياس جصية وصلت من تركيا إلى قطاع غزة.

وخلال التفتيش، شك مفتشو الجمارك في أشدود في أن بعض المواد التي تم العثور عليها في الحاويات لم تكن جبسًا.

وتم نقل المادة إلى أحد المختبرات لفحصها، حيث تم التحقق من الاشتباه في أن المادة المشتبه بها التي تم العثور عليها هي مادة كلوريد الأمونيوم وزنها 16 طناً، كانت مخبأة بين أكياس الجص.

وكلوريد الأمونيوم هو مادة ذات استخدام مزدوج ومن المعروف أن المنظمات المقاتلة في غزة تستخدمها في عملية تصنيع الصواريخ التي يتم إطلاقها في نهاية المطاف باتجاه دولة إسرائيل.

وستواصل إدارة الجمارك في سلطة الضرائب التحرك بشكل حازم لإحباط تهريب المواد والأسلحة ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة.