سمكة قرش تهاجم سائحة في شاطئ ذهب بسيناء

تعرضت سائحة من الإسكندرية لهجوم سمكة قرش أثناء السباحة في شاطئ دهب بسيناء أمس الأربعاء، ما تسبب بقطع يدها اليسرى

تعرضت سائحة من الإسكندرية لهجوم سمكة قرش أثناء السباحة في شاطئ دهب بسيناء أمس الأربعاء، ما تسبب بقطع يدها اليسرى. وأعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد على الفور إغلاق الشاطئ وهو من بين الوجهات الأكثر اكتظاظا وإقبالا من جانب السياح حول العالم، والإسرائيليين بشكل خاص.

STRINGER / AFP صورة تم التقاطها في 14 يناير 2014 من منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر تظهر جزيرة تيران في مضيق تيران بين شبه جزيرة سيناء المصرية والمملكة العربية السعودية.

وأفاد تقرير نشرته "ديلي ميل"، إلى أن السائحة هوجمت من قبل سمكة قرش قام بعضها من يدها بينما كانت تسبح في البحر مع صديق لها - واعتقد المصطافون في البداية أنها سمكة تونة.

وسارع فريق طبي الى انتشالها من الماء وهي فاقدة الوعي، وتم تقديم المساعدة الطبية لها على الفور. وتم إدخالها لاحقاً إلى المستشفى، حيث استقرت حالتها.

من وقت لآخر، يجد المستجمون أنفسهم ضحية هجوم مباغت من سمك القرش. وفي بعض الأحيان يكلف هجوم كهذا حياة المصطافين في حين قد ينجو آخرين بخسارة أحد الأعضاء.

في حزيران/يونيو الماضي، قُتل سائح روسي بهجوم سمكة قرش نمر في البحر الأحمر، على أحد شواطئ مدينة الغردقة السياحية، فيما تمكنت شريكته من الفرار للنجاة بنفسها.

وفي الصيف الماضي، قُتلت سائحتان في هجوم مماثل لسمكة قرش على شواطئ الغردقة.