السعودية تعدم عسكريين اثنين بتهمة الخيانة

المدانون هم طيار ورقيب أول اعتقلا عام 2017 وحكم عليهما بالإعدام بتهم الخيانة وعدم حماية المصلحة الوطنية والشرف العسكري

أعدمت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، عسكريين اثنين متهمين بارتكاب جريمة الخيانة العظمى. جاء بحسب ذلك وكالة الأنباء الحكومية (واس).

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للوزارة إن المدانين طيار ورقيب أول اعتقلا عام 2017 وحكم عليهما بالإعدام بتهم الخيانة وعدم حماية المصلحة الوطنية والشرف العسكري.

وأضافت الوكالة أنه تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية لهم واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن الجرائم، لكن الجيش السعودي كان متورطا بشكل كبير في اليمن في عام 2017، حيث شكلت المملكة تحالفا وقاتلت جماعة الحوثي التي تعمل مع إيران منذ عام 2015.