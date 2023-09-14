English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

السعودية تعدم عسكريين اثنين بتهمة الخيانة

i24NEWS

دقيقة 1
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم خلال قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في قصر بروننيارت في باريس ، في 22 يونيو 2023.
LUDOVIC MARIN / POOL / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبتسم خلال قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في قصر بروننيارت في باريس ، في 22 يونيو 2023.

المدانون هم طيار ورقيب أول اعتقلا عام 2017 وحكم عليهما بالإعدام بتهم الخيانة وعدم حماية المصلحة الوطنية والشرف العسكري

أعدمت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، عسكريين اثنين متهمين بارتكاب جريمة الخيانة العظمى. جاء بحسب  ذلك وكالة الأنباء الحكومية (واس).

Video poster

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للوزارة إن المدانين طيار ورقيب أول اعتقلا عام 2017 وحكم عليهما بالإعدام بتهم الخيانة وعدم حماية المصلحة الوطنية والشرف العسكري.

وأضافت الوكالة أنه تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية لهم واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

ولم يقدم البيان تفاصيل عن الجرائم، لكن الجيش السعودي كان متورطا بشكل كبير في اليمن في عام 2017، حيث شكلت المملكة تحالفا وقاتلت جماعة الحوثي التي تعمل مع إيران منذ عام 2015.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق