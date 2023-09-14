شركة إسرائيلية تفوز بجائزة "الشركة الناشئة الواعدة" في لاس فيغاس

أفيف هوكر: "إنه لشرف عظيم أن نحصل على هذه الجائزة من أكبر مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات في العالم. وسوف نستمر في النمو وتمثيل إسرائيل في أكبر المسارح في العالم".

فازت شركة "فادوم" الإسرائيلية بجائزة "الشركة الناشئة الواعدة" في أكبر مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات في العالم ضم 30 ألف شخص في لاس فيغاس، حيث يتم منح خمس جوائز لأفضل الشركات أداءً.

ووفقًا للجنة التحكيم، فإن شركة"فادوم" لديها "القدرة على تخطيط سيناريوهات المحاكاة لرسم خريطة لنقاط الضعف وبالتالي الاستعداد بشكل أفضل في حالة وقوع حادث".

وقال المؤسس المشارك ومدير الإيرادات في شركة "فادوم" أفيف هوكر: "إنه لشرف عظيم أن نحصل على هذه الجائزة من أكبر مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات في العالم. وسوف نستمر في النمو وتمثيل إسرائيل في أكبر المسارح في العالم".

ويسلط هذا الحدث السنوي الضوء على أفضل الشركات الناشئة في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يقام كل عام في الولايات المتحدة أمام آلاف الأشخاص حوالي 300 شركة من كبريات الشركات العالمية

وتتخصص الشركة الناشئة في مجال المعلومات والتقنيات السحابية التي تقوم برامجها بإنشاء خريطة مرئية لجميع الخوادم والتطبيقات، وتخدم الشركة، التي يقع مقرها في رمات غان، الأسواق الأمريكية والأوروبية في المقام الأول، ولكن معظم عملائها موجودون أيضًا في إسرائيل، بما في ذلك بنك إسرائيل، أو شوفرسال، أو مينورا، أو جامعة رايخمان أو كلال للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمات لشركة Ratp Dev Uk، التي تدير نظام القطارات والحافلات في إنجلترا.