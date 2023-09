لمح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، إلى غارتين داخل الأراضي السورية، تم تنفيذهما، أمس الأربعاء، على مسافة قريبة، قائلا “حتى الليلة الماضية تلقينا دليلا آخر، على أن دوي الطائرات في دولة إسرائيل أعلى من كل الأصوات الأخرى في الخلفية”.

