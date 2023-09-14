ألمح غالانت إلى أنه "في النهاية، ما يهم هو الأداء، وليس الكلام"، وخلص إلى أنه "للأسف، سيكون لدينا الكثير من العمل في المجالات التي نتحمل مسؤوليتهما"

لمح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، إلى غارتين داخل الأراضي السورية، تم تنفيذهما، أمس الأربعاء، على مسافة قريبة، قائلا “حتى الليلة الماضية تلقينا دليلا آخر، على أن دوي الطائرات في دولة إسرائيل أعلى من كل الأصوات الأخرى في الخلفية”.

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وألمح وزير الأمن الإسرائيلي إلى أنه "في النهاية، ما يهم هو الأداء، وليس الكلام"، وخلص إلى أنه "للأسف، سيكون لدينا الكثير من العمل في المجالات التي نتحمل مسؤوليتها".

ونادرا ما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون الضربات على أهداف داخل الأراضي السورية، لكن وزير الدفاع ألمح إلى الأحداث باعتبارها استعراضا "للأداء" خلال خطاب ألقاه في نهاية العام.

وأصابت الضربة الأولى هدفا عسكريا في مدينة طرطوس الساحلية الغربية، في ما اصابت الثانية بالقرب من قرية تقسيس بمحافظة حماة.

ولا تزال الظروف الدقيقة موضع خلاف، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل عناصرمن حزب الله عندما أصيب أحد المستودعات. لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت إن "جنديين سوريين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما تم استهداف موقع للدفاع الجوي" يفي ما أك المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن "مركزا للبحث العلمي كان الهدف الثاني دون وقوع إصابات"