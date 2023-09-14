تقرير: الحرس الثوري يحتجز سفينتين "تهربان النفط وتحملان علم بنما"

احتجزت خلال الأيام القليلة المنصرمة سفينتين ترفعان علم بنما،"تقومان بتهريب 1.5 مليون لتر من الوقود"مشيرة لى أن"طاقمي السفينتين يتألف من 37 فردا من دول مختلفة"

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت خلال الأيام القليلة المنصرمة سفينتين ترفعان علم بنما،"تقومان بتهريب 1.5 مليون لتر من الوقود"مشيرة لى أن"طاقمي السفينتين يتألف من 37 فردا من دول مختلفة".

وكانت البحرية الأميركية، قد أادت في مايو/أيار المنصرم، أن "إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز"، في ما قال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في بيان: إن "اسم ناقلة النفط نيوفي"، مضيفا أن "الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة".

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل بندر عباس الإيرانية".