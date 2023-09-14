إيران لرئيس الموساد: "التهديدات لن تؤدي إلا إلى تقصير عمر إسرائيل"

جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من تهديد رئيس الموساد ديفيد بارنيا "بإلحاق الضرر بالقيادة العليا في إيران في قلب طهران"

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامة، إسرائيل من أن "التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية لن تؤدي إلا إلى تقصير عمرإسرائيل". وبحسب تقرير في إيران نقلت فيه كلمات سلامة، وقيلت خلال لقاء مع مجموعة من الناشطين السيبرانيين، بعد ثلاثة أيام من تهديد رئيس الموساد ديفيد بارنيا "بإلحاق الضرر بالقيادة العليا في إيران في قلب طهران."

AFP / ATTA KENARE العماد حسين سلامي - قائد الحرس الثوري الايراني

وقال سلامة: "الصهاينة متورطون في مشكلات كثيرة وآفاق انهيارهم وزوالهم ملحوظة، وإذا كانت الاغتيالات السابقة قد زادت من أمنكم، فاستمروا، ولكن اعلموا إذا أصبحت الأجواء بيننا وبينكم أمنية فإن أيدينا ستكون مفتوحة أكثر وأعماركم أقصر".

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، نجاحها في إحباط مخطط معقد، من تصميم جهاز الموساد الإسرائيلي، ويستهدف الصناعات الدفاعية في البلاد، بحسب قولها.

وأول أمس الأحد، هدد رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد برنياع، باغتيال قيادات إيرانية، ردًا على محاولات طهران استهداف إسرائيليين. وقال برنياع في المؤتمر الدولي في جامعة "رايخمان"، إن إسرائيل سترد على أي استهدافٍ للإسرائيليين بعمليات ضد أعلى المستويات القيادية في إيران.