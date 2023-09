السفير الإسرائيلي لدى الامارات: حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل مليارات الدولارات وآخذ في الارتفاع

قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات العربية المتحدة، أمير حايك، اليوم الخميس فس مقابلة له مع قناة I24news "أنّ العلاقات بين اسرائيل والامارات في اوجّها على جميع الأصعدة. وقال حايك أن التبادل التجاري وصل 2.5 مليار دولار العام الماضي. وهذا العام في الاشهر السبعة الأولى وصل 1.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل الى 3 مليار حتى نهاية العام.

