السفير الإسرائيلي لدى الامارات: حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل مليارات الدولارات وآخذ في الارتفاع

شهد البلدان مليارات من الاستثمارات واكثر من 1.1 مليون سائح اسرائيلي زار الامارات فقط في العام الأخير.

قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات العربية المتحدة، أمير حايك، اليوم الخميس فس مقابلة له مع قناة I24news "أنّ العلاقات بين اسرائيل والامارات في اوجّها على جميع الأصعدة. وقال حايك أن التبادل التجاري وصل 2.5 مليار دولار العام الماضي. وهذا العام في الاشهر السبعة الأولى وصل 1.7 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل الى 3 مليار حتى نهاية العام.

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وأضاف السفير الإسرائيليّ أن هناك مليارات من الاستثمارات وفس العام الأخير زار اللامارات اكثر من 1.1 مليون سائح اسرائيلي.

وقال حايك وقّعنا أكثر من 27 اتفاقًا بين البلدين واكثر من 100 اتفاق سيوقع في االمستقبل القريب.

لدينا اكثر من 106 رحلات جوية اسبوعية مع الامارات ونحن نتعاون في كل مجال ممكن التعاون به كالسايب، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والتجارة والاتصالات والمواصلات.

ووقِّع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس \آب 2020 اتفاق تطبيع، وبتوقيعه أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وكذلك الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك وتليها مملكة البحرين.