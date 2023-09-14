من المتوقع أن يبدأ الإغلاق غدا الجمعة 15 سبتمبر/أيلول الجاري انطلاقا من الساعة 12:01 صباحًا ويستمر حتى الأحد 17 سبتمبر/أليول الجاري في الساعة 11:59 مساءً.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه سيفرض إغلاقا على المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة خلال عطلة رأس السنة اليهودية (روش هاشاناه) نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ الإغلاق غدا الجمعة 15 سبتمبر/أيلول الجاري انطلاقا من الساعة 12:01 صباحًا ويستمر حتى الأحد 17 سبتمبر/أليول الجاري في الساعة 11:59 مساءً. ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيتم إعادة فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين رهنا بتقييم الوضع".

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وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه سيتم إجراء تقييم منفصل بشأن الإغلاقات المحتملة ليوم الغفران وسوكوت في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعد عمليات الإغلاق هذه ممارسة شائعة خلال المهرجانات والأعياد، فيما يعتبره الجيش إجراء وقائيا ضد الهجمات في هذه الأوقات، والتي تعتبر أوقات توتر شديد. سيتم إجراء استثناءات لأسباب إنسانية وحالات استثنائية أخرى، ولكن يجب الحصول على موافقة منسق الأنشطة الحكومية في المناطق (COGAT) التابع لوزارة الأمن.

ورفعت إسرائيل مستوى التأهب فجر الأعياد اليهودية الكبرى التي تبدأ مساء الجمعة، في حين لا تزال التوترات مرتفعة بعد الهجمات المتكررة في البلاد، خاصة في القدس وتل أبيب والضفة الغربية.