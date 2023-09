أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه سيفرض إغلاقا على المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة خلال عطلة رأس السنة اليهودية (روش هاشاناه) نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ الإغلاق غدا الجمعة 15 سبتمبر/أيلول الجاري انطلاقا من الساعة 12:01 صباحًا ويستمر حتى الأحد 17 سبتمبر/أليول الجاري في الساعة 11:59 مساءً. ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "سيتم إعادة فتح المعابر الحدودية للفلسطينيين رهنا بتقييم الوضع".

