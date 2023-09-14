الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان لـ i24NEWS:"الديمقراطية الإسرائيلية على المحك"

أنا لا أدافع عن التطبيع الإسرائيلي السعودي، أنا أؤيد أن التطبيع لن يخدم المصالح السعودية والإسرائيلية والأمريكية إلا إذا اشترطت السعودية الحافظ على حل الدولتين"

دعا الكاتب المخضرم في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توماس فريدمان، والذي كان منذ فترة طويلة صوتا مؤثرا في القضايا المتعلقة بإسرائيل والشرق الأوسط، في حديث له مع i24NEWS، اليوم الخميس، زملائه اليهود الأمريكيين إلى “إنقاذ إسرائيل من التهديد الإسرائيلي الداخلي الذي تتجلى في الحكومة نفسها”، بل وقام بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك على السعودية بشأن هذه القضية، مما أثار غضب نتنياهو. .

وكشف توماس فريدمان عن دوره في انتقاد الحكومة الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق خطة الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وكان توماس فريدمان قد كثف نشاطه، مستخدمًا منصته التحريرية للدعوة ضد ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإصلاحاته القضائية المقترحة، مع دعم الحركة الاحتجاجية ضده. حي قال“إن ديمقراطية إسرائيل على المحك، وهو ما شعر به مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين احتجوا خلال نصف العام الماضي" وقال فريدمان لـi24NEWS: "لهذا السبب شاركت".

وكان أحد مظاهر انتقاداته المتزايدة هو النداء الذي أرسله إلى إدارة بايدن والسعودية، واصفاً الحكومة الإسرائيلية بأنها "غير طبيعية" وحث على عدم السماح لنتنياهو بجعلهم "أغبياء مفيدين" من خلال التطبيع الإسرائيلي السعودي.

وأشار إلى أنه “أنا لا أدافع عن التطبيع الإسرائيلي السعودي، أنا أؤيد أن التطبيع السعودي مع إسرائيل لن يخدم المصالح السعودية والإسرائيلية والأمريكية إلا إذا اشترطت السعودية هذا التطبيع بشروط تحافظ على حل الدولتين".وأضاف: "هذا أمر جيد بالنسبة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وللعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية المستقرة. وإذا لم تفعل ذلك، فسيكون لها يد في قتل عملية السلام وتمكين حكومة في إسرائيل أعتقد أنها لا تشارك في عملية سلام صحية". مؤسسة ديمقراطية".

وقال توماس فريدمان: “أود أن أرى التطبيع بين إسرائيل والسعودية، لكن الظروف التي يحدث فيها ذلك مهمة حقًا”.

ورداً على مناشدة فريدمان التي وصف فيها الحكومة الإسرائيلية بأنها "غير طبيعية"، كتب عضو الكنيست من حزب الليكود، داني دانون، رسالة مفتوحة انتقادية إلى كاتب العمود. وفي مقابلة سابقة مع i24NEWS، اتهم دانون فريدمان بتقويض العلاقات الدبلوماسية من خلال الضغط على بايدن لعدم لقاء نتنياهو. "كيف يمكنك أن تطلب من الرئيس الأمريكي عدم الاجتماع برئيس وزرائنا؟ حتى لو كنت لا تدعم رئيس الوزراء، فيجب عليك احترامه. عندما تأتي دولة أخرى إلى الولايات المتحدة للقاء بايدن، فإنك لا تحترمه. انظروا إلى ما تقوله تلك الحكومة أو ما يحدث"، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة.

رد فريدمان بكل فخر. "إذا أراد بايدن أن يجتمع مع نتنياهو غدا، فهذا أمر رائع. وآمل أن يفعلوا ذلك، وآمل أن يستغل بايدن هذه الفرصة ليكشف عما قاله لي... ما تفعله إسرائيل، والذي يفرض تغييرا هائلا في القانون القانوني لإسرائيل". إن أي هيكلة بدون إجماع هو أمر سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل وللعلاقات الأمريكية الإسرائيلية المستقبلية".وتابع: "هناك سوء فهم هنا". "الأمر لا يتعلق بي. كل ما أقوله وأدافع عنه كان يعكس تمامًا ما تقوله غالبية الإسرائيليين. كل ما أفعله هو التأكد من أن وجهات نظرهم وتطلعاتهم ومخاوفهم بشأن الديمقراطية في إسرائيل مفهومة بالكامل من قبل الجمهور الأمريكي والجمهور الأمريكي". "أولئك الذين هم داخل الإدارة الأمريكية. سأواصل القيام بذلك، وأنا فخور بذلك. هل تعلمون كم عدد الإسرائيليين الذين شكروني؟ النقد يأتي مع هذه الوظيفة".