الولايات المتحدة في رسالة لإسرائيل: حوّلوا الأموال إلى السلطة الفلسطينية

وعدت إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكن وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش يرفض القيام بذلك

ووجه مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، في الأيام الأخيرة، رسالة إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، مفادها أنهم محبطون وغاضبون لأن إسرائيل لم تكمل كافة الإعفاءات الاقتصادية للفلسطينيين، جاء هذا بحسب ما نشرت "القناة 12" الإسرائيليّة مساء الخميس.

Olivier FItoussi/Flash90 رئيس تحالف "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش

وفي اجتماعي القمة اللذين عقدا في العقبة وشرم الشيخ وفي العديد من المحادثات الأخرى مع الممثلين الأمريكيين، وعدت إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكن وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، الذي يتعين عليه التوقيع على الامتيازات، يرفض القيام بذلك.

كما سُمع هذا الإحباط لدى ممثلي الدول العربية المعتدلة، بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة، الذين بعثوا رسائل للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الرسمية حول القرار الذي يتحدث عن تأجيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل لمدة عامين.

واعترف مسؤولون في إسرائيل بأن "بعض التخفيفات الاقتصادية لم تتم بسبب معارضة المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الوزير سموتريتش، لكن يجب الوفاء بالوعود وهذا سيتطلب قرارا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". ووعد مسؤول سياسي كبير بأن "الاستحقاقات الاقتصادية التي لم تكتمل - ستكتمل قريبا".

وجاءت الرسالة التي تم تسليمها قبل أيام قليلة من توجه رئيس الوزراء نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك، حيث سيلتقي، للمرة الأولى منذ عودته إلى منصبه، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما يتعارض مع التزام مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي وعد بأن يتم اللقاء بين الزعيمين في البيت الأبيض بواشنطن.