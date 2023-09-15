قبل ساعات من حلول العام العبريّ الجديد، الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يجدد دعوته إلى الوحدة

هرتسوغ يعلن عن إنشاء مبادرة "كل هعام – صوت الشعب" لتعزيز الحوار بين الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم

مع اقتراب رأس السنة العبريّة الجديدة، "روش هاشاناه"، خاطب رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم من خلال مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب. ودعا الرئيس الإسرائيلي الشعوب إلى مشاركة أكبر في حوار "شامل وديناميكي". في رسالته، سلّط هرتزوغ الضوء على أهمية خلق حوار بين اليهود في جميع أنحاء العالم للتغلب على تحديات العام الماضي، بما في ذلك صعود الخطاب المتطرف والجرائم المعادية للسامية.

Avshalom Sassoni/Flash90 الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يتحدث في تجمع للأخوة الثكالى، في تل أبيب ، 13 ديسمبر ، 2022.

وقال هرتسوغ "أيها المواطنون الإسرائيليون، أخواتي وإخوتي، بعد قليل، ستأتي هذه اللحظة الخاصة والثمينة التي لا تتكرر، عندما ينتهي عام ويولد عام جديد. "إن الهواء ورياح الخريف المنعشة في نهاية شهر إيلول، شهر الرحمة والغفران، تحمل معها الآمال والتوقعات للأيام القادمة، إنها أيام البحث عن الذات، حيث نسأل أنفسنا ماذا نريد أن نترك وراءنا - وما الذي نرغب في متابعته".

وأعلن هرتزوغ أنه بالتعاون مع الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية، أطلق مكتبه مبادرة "كل هعام – صوت الشعب" لتعزيز الحوار بين الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم. وقال: "أدعوكم إلى إنشاء حوار عالمي شامل وديناميكي سيؤثر أيضًا على الدولة القومية للشعب اليهودي من أجل مستقبلنا المشترك، ومن أجل حاضرنا المشترك".