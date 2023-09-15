انفجرت عبوة ناسفة في منطقة منتزه اليركون شمال مدينة تل أبيب

لم تبلغ عن وقوع إصابات، وذكرت الشرطة أن ملابسات الحادث قيد التحقيق

انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم (الجمعة) حوالي الساعة 06:40 في تل أبيب، في منطقة منتزه اليركون. ولم تبلغ عن وقوع إصابات، وذكرت الشرطة أن ملابسات الحادث قيد التحقيق. وفي هذه المرحلة تتعزز الشبهة بأن هذه العبوة تم التخلص منها بالقرب من شجرة على خلفية إجرامية.

Avshalom Sassoni/Flash90 انفجار في تل ابيب

وتلقى موقع "واينت" الإسرائيلي عدة تقارير عن انفجار قوي للغاية. وقال ماتان هورفيتس (42 عاما) : "كنت في الشرفة أشرب القهوة مع أحد الأطفال، وفجأة سمعت صوت انفجار قوي، كنت واثقا انه هجومًا أو اغتيالًا".

وقع الانفجار بينما كانت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بمناسبة رأس السنة اليهودية، حيث تم، نشر 5000 شرطي وقوات أمن ومتطوعين في جميع أنحاء البلاد.

يتبع...