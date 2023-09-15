ويفحص جهاز الأمن الاشتباه بوجود علاقة بين انفجار وقع في متنزه اليركون في تل أبيب، صباح اليوم، وبين الألغام التي ضُبطت في السيارة بالقرب من الرملة

تم اعتقال ثلاثة أشخاص ظهر اليوم الجمعة حوالي الساعة 11:30 بعد ضبط عبوة ناسفة في مركبة على شارع 431، بالقرب من مدينة الرملة وسط اسرائيل. أغلقت الشرطة الشارع من الاتجاهين.

Clause 27a de la loi israélienne sur le copyright اغلاق شارع 431 وسط اسرائيل وضبط متفجرات داخل سيارة قرب الرملة

يقوم جهاز الأمن بالتحقيق بمشاركة الشاباك فيما إذا كانت هناك صلة بين الحادث الأمني ​​المشتبه به والذي تم فيه إغلاق الطريق السريع 431 قرب مدينة الرملة وبين، والعبوة الناسفة التي انفجرت في وقت سابق اليوم في منتزه "اليركون" في تل أبيب.

وقال سائقون آخرون علقوا في حركة المرور إن الشرطة أبعدتهم عن مكان الحادث، بل وأمرتهم بالقيادة عكس اتجاه حركة السير خارج الطريق السريع 431. وتقوم قوات الشرطة بتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، وهناك عمليات واسعة النطاق واختناقات مرورية في المنطقة.

تجري هذه الأحداث في وقت تكون فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث ينتشر 5000 من ضباط الشرطة وحراس الأمن والمتطوعين في جميع أنحاء البلاد تحسبًا لهجمات وعمليات مسلحة، في القدس والضفة الغربية وبهدف أن تكون الشرطة مستعدة مسبقًا للرد السريع على أي سيناريو وإحباط أي محاولة لهجوم.