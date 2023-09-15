English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • رغم مخاوف حقوق الإنسان الولايات المتحدة تسمح بأغلب المساعدات العسكرية لمصر

رغم مخاوف حقوق الإنسان الولايات المتحدة تسمح بأغلب المساعدات العسكرية لمصر

i24NEWS

دقيقة 1
حراس يقفون بالقرب من برج مراقبة مصري على الحدود مع مصر في رفح
AP Photo/Hatem Moussaحراس يقفون بالقرب من برج مراقبة مصري على الحدود مع مصر في رفح

تزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة وغيرها من أشكال الدعم منذ أن وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979

سمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، قائلة إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي، ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر “تقدما واضحا ومستمرا” في إطلاق سراح السجناء السياسيين.

Video poster

تزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة وغيرها من أشكال الدعم منذ أن وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979. ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.

وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار “صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين”.

وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت “محادثات صعبة” مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقال محللون سياسيون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جدي ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن سيطرته على قناة السويس، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن البحري في العالم.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق