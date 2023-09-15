أجهزة الأمن الإسرائيلية تربط بين الانفجار الذي وقع في حديقة تل أبيب والمشتبه بهم المعتقلين

تجري هذه الأحداث في وقت تكون فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث ينتشر 5000 من ضباط الشرطة وحراس الأمن في جميع أنحاء البلاد

ألقت قوات الأمن الإسرائيلية القبض على اثنين من المشتبه بهم عندما كانوا يتجولون على طريق سريع مركزي جنوب تل أبيب، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية وعناصر الأمن الأخرى بإغلاق الطريق السريع 431 على تقاطعين من الطريق، قبل تبديل الرملة، حتى تنتهي العملية.

وتم اعتقال ثلاثة أشخاص ظهر اليوم الجمعة حوالي الساعة 11:30 بعد ضبط عبوة ناسفة في مركبة على شارع 431، بالقرب من مدينة الرملة وسط اسرائيل. أغلقت الشرطة الشارع من الاتجاهين.

واكتشفت السلطات السيارة في إطار التحقيق المصاحب للانفجار في حديقة اليركون في شمال تل أبيب، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. لم يتم الإشارة إلى أي ضحية بعد وقوع هذين الحادثين. لم ينفجر كل هذا في سيارة المشتبه بهم.

تجري هذه الأحداث في وقت تكون فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بمناسبة رأس السنة العبرية، حيث ينتشر 5000 من ضباط الشرطة وحراس الأمن والمتطوعين في جميع أنحاء البلاد تحسبًا لهجمات وعمليات مسلحة، في القدس والضفة الغربية وبهدف أن تكون الشرطة مستعدة مسبقًا للرد السريع على أي سيناريو وإحباط أي محاولة لهجوم.