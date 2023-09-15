الاتحاد الأوروبي يعتزم "الإبقاء" على العقوبات المفروضة على إيران بسبب برامجها الصاروخية والنووية

الوزارة إلى أن سلسلة العقوبات البريطانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "على الأفراد والكيانات المشاركة في برامج إيران الصاروخية والنووية وغيرها من الأسلح

حذرت إيران الاتحاد الأوروبي من أن قرارها بمواصلة العقوبات عليها إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في الاتفاق النووي التاريخي هو “غير قانوني”.وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنه "سيتم الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية صدر، أمس الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن سلسلة العقوبات البريطانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "على الأفراد والكيانات المشاركة في برامج إيران الصاروخية والنووية وغيرها من الأسلحة" كان من المفترض رفعها في 18 أكتوبر/تشرلاين الأول الوشيك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تعتبر "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية عملا غير قانوني وذو نوايا خبيثة، ويتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".وأضافت: "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها بالتأكيد تعقيد إدارة علاقاتها وسيكون لها تأثير سلبي على... مفاوضات رفع العقوبات".

ولم تنجح الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق حتى الآن مع تعليق المحادثات التي تقودها أوروبا منذ عام 2022. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها إن قرار إبقاء العقوبات سارية استند إلى "استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها". .. الالتزامات والتصعيد النووي المستمر”.

وكان الاتفاق المبرم مع القوى العالمية في عام 2015 يهدف إلى كبح جماح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الاتفاق بدأ في الانهيار في عام 2018 عندما كانت الولايات المتحدة آنذاك. وانسحب الرئيس دونالد ترامب منه من جانب واحد وبدأ في إعادة فرض العقوبات، وانتقمت إيران بإسقاط بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.