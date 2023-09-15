رأس السنة اليهودية: جو بايدن يتمنى للجالية اليهودية سنة جديدة سعيدة

لليلة عند غروب الشمس، ستحتفل الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم برأس السنة الهجرية – يوم القيامة، ذكرى خلق العالم وبداية عام يهودي جديد

وجه رئيس الولياات المتحدة الأمركية جو بايدن تحياته إلى الجالية اليهودية الأمريكية في بيان له بمناسبة رأس السنة اليهودية. وقال الرئيس الأمريكي: “الليلة عند غروب الشمس، ستحتفل الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم برأس السنة الهجرية – يوم القيامة، ذكرى خلق العالم وبداية عام يهودي جديد”.

زأكد بايدن على أنه"طوال الأعياد الكبرى، التي تبدأ برأس السنة، وتستمر خلال أيام التوبة العشرة، وتنتهي في يوم الغفران، يدعونا صوت الشوفار المليء بالحيوية إلى فحص شخصيتنا وسلوكنا. وتدعونا الصلوات الصادقة إلى إصلاح علاقاتنا مع "بعضنا البعض، مع أنفسنا، ومع الله. وطقوس التشليش، التي ترمز إلى رفض خطايانا، تلهمنا للتعلم من أخطائنا والالتزام بعمل أفضل في المستقبل. "

وتابع بايدن"خلال هذا الوقت الروحي للتأمل والتكفير، ينشطنا أيضًا الأمل الذي يحمله العام الجديد. فبينما تجتمع العائلات اليهودية حول المائدة ويغمس التفاح في العسل بفرح، "يتم تذكيرنا بأنه لم يفت الأوان بعد وأضاف "التغيير وبدء بداية جديدة. أفعالنا لديها القدرة على تغيير ميزان مصيرنا وأمتنا وعالمنا". وشدد بايدن على أن رسالة رأس السنة الهجرية كانت عالمية. "كأميركيين، كل واحد منا لديه القدرة على جعل بلدنا أكثر حرية وعدالة، ولتحويل تاريخ عصرنا، ولشفاء روح أمتنا." طوال العطلات والعام المقبل، دعونا نتحلى بالشجاعة للتفكير في هويتنا وإظهار التعاطف والحب واللطف للجميع".