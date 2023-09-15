سوريا: آلاف المتظاهرون يدعون "لإسقاط الطغاة وإنهاء الظلم" في مدينة السويداء

أفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء وكالة فرانس برس أن ما بين 3500 وأربعة آلاف شخص تظاهروا الجمعة

شهدت مدينة السويداء في جنوب سوريا الجمعة أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهر بمشاركة الآلاف على الرغم من إطلاق النار على متظاهرين قبل يومين، وفق ما أفاد ناشطون وكالة فرانس برس. وأفاد أحد المشاركين في التظاهرة المركزية في مدينة السويداء وكالة فرانس برس أن ما بين 3500 وأربعة آلاف شخص تظاهروا الجمعة في المدينة.وادلى أحد الناشطين لفرانس برس بالتقديرات عينها، مشيراً الى أن الحشود التي تجمعت في ساحة الكرامة هذه المرة كانت "أكبر من المرات السابقة".

ودعت حشود المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء إلى "إسقاط النظام"، وتطبيق القرار الدولي رقم 2254، وترافقت مظاهرات اليوم مع بيان للهيئة السياسة للعمل الوطني في السويداء بالتنسيق والتعاون مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، يحمّل النظام السوري مسؤولية تهجير السوريين، ويتهمه بـ"بيع" خيراتهم.

وعلى وقع الموسيقى، هتف المتظاهرون "ما في للأبد ما في للأبد، عاشت سوريا ويسقط (الرئيس السوري بشار) الأسد"، حاملين رايات ترمز إلى الطائفة الدرزية.

وانضمت إلى ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، وفود من أهالي قرى وبلدات في ريف المحافظة، وألقى المحتجون بياناً صادراً عن الهيئات السياسية بالتنسيق مع الشيخ الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري، هاجموا فيه النظام السوري، واعتبروه مسؤولاً عن بيع خيرات البلاد وتهجير السوريين.

وشدد بيان المحتجين، على استمرار الاحتجاجات، وعروبة السويداء، وأنها الآن تمثل "كل سوري"، مطالباً بتوحيد صفوف السوريين "لإسقاط الطغاة وإنهاء الظلم"، كما ردد المحتجون شعارات أبرزها: "ما في للأبد مافي للأبد.. عاشت سورية ويسقط الأسد".

وخلال أيام الحراك، أقفل محتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم كما عمدوا الى نزع صور للرئيس الراحل حافظ الأسد.

وأصيب ثلاثة متظاهرين بجروح الأربعاء حين فتح مسلحون النار عليهم أثناء محاولتهم إغلاق فرع حزب البعث الحاكم. وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها اطلاق النار باتجاه محتجين خلال التظاهرات الاخيرة.

وقال ريان معروف من شبكة "السويداء 24" المحلية لفرانس برس إن "هذا الرد القمعي زاد الناس إصراراً وتمسكاً بالسلمية"، وأورد المتظاهر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "لسنا خائفين ونحن مستمرون (في تحركنا) بشكل سلمي حتى النهاية".