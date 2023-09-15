مئات الفلسطينيين يتظاهرون على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة

أشعل المتظاهرون النار في الإطارات وألقوا عبوات ناسفة وحاولوا إلحاق الضرر بالسياج، في ما ردت قوات الجيش الإسرائيلي، بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأصيب آخرون

تظاهر مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بشكل عنيف قرب السياج الأمني ​​على الحدود مع قطاع غزة. وأشعل المتظاهرون النار في الإطارات وألقوا عبوات ناسفة وحاولوا إلحاق الضرر بالسياج، في ما ردت قوات الجيش الإسرائيلي، بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأصيب عدد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن صحفيًا كان متواجدًا في الموقع أصيب في يده إثر انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع.

وتجمع المتظاهرون في أربعة مواقع مختلفة، بالقرب من معبر كارني القديم. وتم بث مقاطع فيديو لعبوات ناسفة ودعوات لسكان غزة للذهاب إلى هناك على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية. وفي مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، قال أحد المتظاهرين إن "هدف التظاهرات هو الاحتجاج على ظروف اعتقال السجناء". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من ردعهم إلا بعد تلبية مطالبهم"

وفي حادث آخر وقع، الأربعاء المنصرم، على حدود قطاع غزة، اقترب عدة مئات من الفلسطينيين من الحواجز الأمنية وأشعلوا النار في الإطارات وألقوا عبوات ناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي. ورد الأخير باستخدام وسائل تفريق الحشود، حيث انفجرت عبوة ناسفة حاول بعض المتظاهرين زرعها عند الحاجز، مما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.