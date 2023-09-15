بايدن ونتنياهو يناقشان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ’القيم الديمقراطية المشتركة’

قال سوليفان إنهما سيناقشان "القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل... رؤية لمنطقة أكثر تكاملا وازدهارا، والتهديد الإيراني".

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان.، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء الوشيك، حيث سيناقشان "التطورات الإسرائيلية والإقليمية والقيم الديمقراطية المشتركة"

وأكد جيك سوليفان، أنه خلال رحلة نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلتقي مع بايدن – وهو أول اجتماع شخصي لهما منذ عودة الزعيم الإسرائيلي إلى منصبه، وأضاف سوليفان أنهما سيناقشان "القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل... رؤية لمنطقة أكثر تكاملا وازدهارا، والتهديد الإيراني".

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيزور الولايات المتحدة، أحد أبرز حلفاء إسرائيل، من دون الإشارة إلى أي لقاء مع أي مسؤولين أميركيين، وهو أمر غير اعتيادي لدى زيارة مسؤولين إسرائيليين للبلاد، بعدما لم يتلقّ نتنياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر المنصرم على رأس حكومة وصفها بايدن بأنها "إحدى الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.

وكان بايدن قد وجّه انتقادات للتعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية التي يرأسها نتانياهو لإقرارها والتي يصفها معارضون بأنها تهديد للديموقراطية في إسرائيل.