عقوبات غربية جديدة على إيران في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني

وقال بايدن في بيان "بينما نستذكر اليوم وفاة مهسا المأسوية، نشدّد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمّتها"

قاد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، دعوات دولية للتضامن مع "الشعب الإيراني" في ذكرى وفاة مهسا أميني التي أثار موتها قبل عام احتجاجات حاشدة، معلناً عن تشديد العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقال بايدن في بيان "بينما نستذكر اليوم وفاة مهسا المأسوية، نشدّد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمّتها"، وأضاف "سيقرّر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكنّ الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرتهم على الدفاع عن مستقبلهم".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن "عن عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ".

وأتى إعلان بايدن عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الإيرانية الكردية عن 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وكانت قد أثارت وفاة أميني احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار "امرأة، حياة، حرية".