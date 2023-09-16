العراق : اللجنة الأولمبية تستنكر مشاركة ربّاعي العراق إلى جانب إسرائيليين والاتحاد العراقي يرد

وأضاف كاظم "عندما يعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية التي يحضرها ممثل إسرائيل، هل ينسحب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية؟".

تسببت مشاركة رباعين عراقيين في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال في السعودية جدلا في الأوساط الرياضية المحلية، وذلك على خلفية مشاركة لاعبين إسرائيليين في المنافسة أيضاً.

وأثير الجدل خصوصاً بشأن مشاركة الرباع العراقي حيدر حسين علي الخميس في منافسات وزن (102 كغم) التي تواجد فيها أيضاً الرباع الإسرائيلي أرتور موغوردوموف.

وبهذا الخصوص، أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية بياناً الخميس استنكرت فيه تلك المشاركة، وقال "سيكون لها موقف واضح ومحدد من مجلس إدارة الاتحاد العراقي لرفع الأثقال الذي خرج عن الثوابت الوطنية المعروفة بمثل هذه المواقف".

وأكد من جانبه رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي الجمعة أن "على الاتحاد العراقي لرفع الأثقال أن يدرك جيدا الوضع السياسي والموقف الحكومي والشعبي بهذا الصدد وكان على مسؤوليه اتخاذ موقف منسجم مع هذا التوجه".

من جهته، ردّ بدوره الاتحاد العراقي لرفع الأثقال في بيان الجمعة قائلا إن "الكوادر الإدارية والفنية والرياضيين يعلنون بشكل واضح وصريح رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتزامهم بالتوجهات الرسمية للدولة في هذا الشأن".

AHMAD AL-RUBAYE (AFP) رجل عراقي يلوح بعلمه الوطني في ساحة التحرير ببغداد في 10 ديسمبر 2017، خلال تجمع للاحتفال بنهاية الحرب التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)

وأضاف أن "هذه البطولة لا تشهد منافسات مباشرة كبقية الألعاب الفردية الأخرى، حيث يتواجه لاعبان وجهاً لوجه، مثل الملاكمة".

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال صالح محمد كاظم الجمعة إن "المنافسات التي شارك فيها الرباع حيدر علي تواجد فيها 11 رباعاً من بينهم رباعان إيرانيان، والمنافسات لم تكن مباشرة، فكيف ننسحب من منافسات لم تحصل وجها لوجه؟"، علماً أن الوزن عينه شارك فيه رباعون من عدة دول عربية.

وأضاف كاظم "عندما يعقد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية التي يحضرها ممثل إسرائيل، هل ينسحب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية؟".

ويتبع العراق، خطى دول مثل إيران وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى، سياسة تتمثل في عدم الاعتراف بإسرائيل ويحظر بشدة أي شكل من أشكال الاتصال الرياضي بين الرياضيين العراقيين ونظرائهم الإسرائيليين.