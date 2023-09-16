دول عربية تقيم صلاة الغائب ترحما على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

تضرع المصلون في مصر، بعد أن أدوا في الجامع الأزهر صلاة الغائب ترحما على أرواح الضحايا، إلى الله بالدعاء أن يرحم أشقاءهم ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين

قام آلاف الأشخاص في مصر وفلسطين والأردن والبحرين، أمس الجمعة، بأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا فيضانات الشرق الليبي، والزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي.

وأفادت حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، أن آلاف المصلين في مساجد غزة، أدوا صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي، ودعا خطباء المساجد والمصلون في القطاع، لضحايا الفيضانات بالرحمة وللجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وتضرع المصلون في مصر، بعد أن أدوا في الجامع الأزهر صلاة الغائب ترحما على أرواح الضحايا، إلى الله بالدعاء أن يرحم أشقاءهم ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، وأن يقي العالم شرور تلك الكوارث، وأمَّ المصلين نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفق صفحة الجامع الأزهر الرسمية على فيسبوك.

وفي ليبيا ذاتها، أدى موظفو بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس، يتقدمهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة الأممية في البلاد عبد الله باتيلي، صلاة الغائب على أرواح ضحايا إعصار "دانيال".

وقالت البعثة في بيان عبر منصة "إكس": "أمام هول المصاب في شرق ليبيا وتحديدا في مدينة درنة يشاطر موظفو الأمم المتحدة الشعب الليبي هذه اللحظات العصيبة".

FADEL SENNA / AFP أشخاص يؤدون صلاة الجنازة أمام جثامين الضحايا الذين قتلوا في زلزال مولاي إبراهيم بولاية الحوز، في 9 سبتمبر 2023

أما في الأردن، فأفادت وسائل إعلام محلية أن مساجد بالمملكة أقامت بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، بناءً على تعميم سابق من وزارة الأوقاف.

ونقلت صحيفة "الغد" (مستقلة) على موقعها الإلكتروني، أداء "الأردنيين في عموم مساجد المملكة صلاة الغائب على أرواح من قضوا في زلزال المغرب وفي سيول مدينة درنة الليبية"، مرفقة صوراً من منطقة وسط بالبلد بالعاصمة عمان.

وفي البحرين، توجه خطباء المساجد خلال خطب الجمعة بالدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، وأن يمن الله بشفائه على الجرحى والمصابين، وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الشرور والمحن.

وأفادت وكالة الأنباء الرسيمة للبلاد بأنه "تنفيذًا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة أدت جموع المصلين صلاة الغائب، (بعد صلاة الجمعة)، على ضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة، وضحايا الفيضانات التي تلت الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في ليبيا الشقيقة".