بعد محاولة اغتيال وتهديدات: المرشح لمنصب رئيس أكبر بلدية عربيّة في إسرائيل يسحب ترشيحه

مصعب دخان، الذي ترشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة، يعلن سحب ترشحه للانتخابات

أعلن مصعب دخان، الذي ترشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة، اليوم (السبت)، انسحابه من السباق، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار وإصابته بجراح متوسطة نهاية الشهر الماضي. وقال أحد المقربين من دخّان للقناة 13 الاسرائيلية: "دخّان يسحب ترشحه بسبب الضغوط التي مارستها عائلته عليه، وهو يخشى أن يحاولوا القضاء عليه مرة أخرى، فهو يعلم أنه لا يوجد من يحميه".

David Cohen/FLASH90 العرب في إسرائيل يحتجون على العنف والجريمة وعمليات القتل الأخيرة. 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأصيب المرشح النصراوي برصاصة في رجله الأسبوع الماضي، بينما كان يمضي في طريقه بعد تقديم واجب العزاء في المدينة . وبحسب التقرير تعرض منزل المرشح دخان لإطلاق وابل من الرصاص، ما ألحق أضرارا خارجية في المنزل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في حينه.

وأردف المرشح لرئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان بالقول : " أخشى على حياتي بكل صراحة وعلى حياة المقربين والاهل والأصدقاء ومن يمشي معي، وحالنا كحال المجتمع بأكمله. وهو واقع مؤسف جدا، نحن جزء من شعبنا ففي النهاية نحن نريد خدمة شعبنا ونساعد مجتمعنا وبدل أن نقابل بالتشجيع والورود نقابل بالرصاص " .

وسجّل المجتمع العربي منذ مطلع العام عدد قتلى أكبر بنحو ثلاث مرات قياساً بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنه أعلى بخمس مرات مما هو عليه في المجتمع الإسرائيلي ويشكل العرب نحو 21 بالمائة من سكان إسرائيل حيث باتت نسبة العنف والجريمة فيه عالية على المستوى المحلي والعالمي.