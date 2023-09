حرق تمثال مؤسس دولة اسرائيل بن غوريون في تل أبيب والشرطة تحقق

وأفاد مارة صباح اليوم (السبت)، عن احتراق تمثال لدافيد بن غوريون على شاطى في مدينة تل أبيب. وبعد ساعات تم اعتقال مقيم في الشارع البالغ من العمر 34 عاما للاشتباه بقيامه بحرق التمثال. ويظهر توثيق كاميرات البلدية أن شخصا واحدا وصل إلى التمثال حوالي الساعة 05:25. وبدأت الشرطة التحقيق. وقامت بلدية تل أبيب بإزالة التمثال المحترق من الشاطئ، وأعلنت أنه سيتم استبداله في أقرب وقت ممكن.

رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدأي، رد على الحادثة عبر حسابه على تويتر، وكتب: "من المحزن للغاية أنه في بداية العام الجديد قرر أحدهم إتلاف أحد أكثر التماثيل المحبوبة في المدينة، تمثال رمز إسرائيل - دافيد بن غوريون. سنجدد التمثال حتى يقف مرة أخرى في أسرع وقت ممكن ويعود لإسعاد سكان المدينة، وخاصة الأطفال".