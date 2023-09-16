حماس في تهديد مباشر لإسرائيل: "سنعود إلى فترة الانتفاضة"

التقى الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم (السبت)، في بيروت، وفداً من قيادة الجبهة الشعبية برئاسة نائب أمينها العام جميل مظهر. ودعا الطرفان حماس والجبهة الشعبية بتصعيد معارضتهما لإسرائيل ودعم قضية الأسرى، كما أعربا عن دعمها لجهود تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

واستعرض الجانبان تطورات أهداف المنظمتين. كما ناقش اللقاء الأوضاع في مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات منذ يومين. وأكدوا خلال اللقاء دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم.

كما أكد الجانبان في اللقاء على ضرورة توحيد الجهود وتصعيد المقاومة ضد إسرائيل، ودعم نضال الأسرى ونضالهم ضد السلطات في إسرائيل. كما دعا الزعيمان قيادة السلطة الفلسطينية إلى "العودة إلى الانتفاضة لتحقيق الوحدة الوطنية وتسوية البيت الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية".