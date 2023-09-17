مصر تفرج عن إسرائيلي اعتقلته قبل شهر بعد ضبط رصاصات بحوزته

ليس من الواضح حتى الآن السبب الذي دفع السلطات المصرية باعتقاله هذه المدة الطويلة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات المصرية أفرجت عن حارس الأمن الإسرائيلي دانييل حاييم والذي اعتقل في معبر طابا نهاية الشهر الماضي بعد ضبط رصاصات نسيها في حقيبته، وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين "السلطات في مصر على التعاون والمدير العام لوزارة الخارجية رونين ليفي على الجهود التي بذلها حتى إطلاق سراحه".

واعتقلت السلطات المصرين الشاب الإسرائيلي في 24 آب/اغسطس وهو في طريقة الى قضاء عطلة في شبة جزيرة سيناء بعد العثور عى خمسة رصاصات بحقيبته، ويشار الى أن حاييم يعمل حارسا أمنيا ولديه رخصة حيازة سلاح، ومددت المحكمة في نويبع اعتقاله وصادرت هاتفه الخليوي، وسمحت السلطات لأصدقائه إكمال رحلتهم.

وتوجهت عائلته الى وزارة الخارجية الإسرائيلية وطلبت المساعدة، وبذك الخارجية والقنصل في القاهرة جهودا لإطلاق سراحه، ويشار الى أن اعتقال إسرائيليين بعد ضبط رصاصات بحوزتهم هو أمر عادي، لكن غالبية الحالات تتنهي بعد اعتقال ليوم أو يومين بالطرد والغرامة، وليس من الواضح في قضيته السبب الذي دفع المصريين لتشديد عقوبته.