إيران تحبط "محاولة اغتيال" والد مهسا أميني عشية الذكرى السنوية الأولى لوفاة مفجرة الاحتجاجات

أوضحت وكالة إرنا الرسمية أن عددا من الأشخاص حاولوا استهداف أمجد أميني لدى مغادرته منزله في مدينة سقز بمحافظة كردستان لزيارة قبر ابنته في مقبرة آيجي بالمدينة

أحبطت السلطات الإيرانية "محاولة لاغتيال" والد مهسا أميني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة ابنته التي فجر موتها شرارة احتجاجات واسعة اكتسحت مدن الجمهورية الإسلامية، شارك فيها بدورهم من بعيد إيرانيو الشتات.

وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية أن عددا من الأشخاص حاولوا استهداف أمجد أميني لدى مغادرته منزله في مدينة سقز بمحافظة كردستان (غرب) لزيارة قبر ابنته في مقبرة آيجي في المدينة، وفق النشر أيضا في صحيفة رأي اليوم.

ونقلت عن نائب محافظ كردستان مهدي رمضاني قوله إن "قوات الأمن أوقفت عددا من أفراد زمرة إرهابية كانوا يريدون اغتيال أمجد أميني".

وفي السياق، قاد الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة المنصرم، دعوات دولية للتضامن مع الشعب الإيراني في ذكرى وفاة الشابة مهسا أميني معلناً عن تشديد العقوبات الغربية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

توفيت أميني عن 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد ارتداء الحجاب المفروضة على النساء في إيران، ويرجح أنها توفت تحت الضرب.

وأطلق موتها احتجاجات هادرة طغت حرية المرأة على جوهرها وحملت شعار "امرأة، حياة، حرية".