زلزال المغرب: قلق وتخوف من مخاطر بيئية وصحية لتحلل جثث الضحايا

وفي هذا السياق، أعرب سكان عن تخوفهم من أن تتسبب الروائح المنبعثة من الجثث العالقة تحت الأنقاض في مشاكل صحية خطيرة من خلال نقل الأمراض والعدوى.

لا تزال رائحة الموت تنبعث من المساكن المُدمَّرة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب بالجنوب المغربي، حيث بقيت بعض الجثث عالقة تحت الأنقاض، ويصعب وصف شعور أهالي الضحايا بعد أن تعفنت جثث ذويهم وباتت تنبعث منها روائح الموت، فيما تُسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال ما تبقى عالقا قبل أن تبلغ الجثث درجات متقدمة من التحلل.

وفي هذا السياق، أعرب سكان بحسب "العربية" عن تخوفهم من أن تتسبب الروائح المنبعثة من الجثث العالقة تحت الأنقاض في مشاكل صحية خطيرة من خلال نقل الأمراض والعدوى.

وأشار السكان إلى أن "تلك الجثث بدأت تتحلل وتصبح مصدرا للميكروبات الضارة بعد أسبوع تقريبا من وقوع الزلزال الذي سجل سبع درجات على مقياس ريختر وخلف حوالي 3000 قتيل وآلاف المصابين".

من جانبه، أوضح المتخصص في البيولوجيا الإحيائية، الدكتور عبد الجليل حمزاوي، في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أنه "لا يوجد علميا أي خطر أو ضرر صحي يمكن أن تسببه الروائح المنبعثة من جثث المتوفين جراء كارثة طبيعية، بخلاف المتوفين بسبب أمراض شديدة العدوي مثل الإصابة بفيروس كورونا أو بالطاعون أو التيفوئيد".

وأضاف حمزاوي، أن "الروائح المنبعثة من الجثث لا تشكل خطرا على الناس لأنها ليست سامة، إذ إنها نتاج مواد طبيعية داخل جسم الإنسان".

لكنه لفت إلى وجود خطر بيئي إذا تحللت الجثث تحت الأنقاض وتسربت الميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي للمتوفى إلى المياه الجوفية وشرب الناس من منبع مياه تحللت بها الجثث.

كما أشار إلى وجود خطر على المنقذين المكلفين بانتشال الجثث في حالة عدم اتخاذهم الاحتياطات الوقائية اللازمة أو إذا قام بالانتشال أناس غير مؤهلين وغير متخصصين في هذه المهمة لأن تعاملهم مع الجثة قد يكون عشوائيا وربما يسبب لهم أضرارا صحية.

ونوّه حمزاوي إلى أن مدى سرعة تعفن الجثة مرتبط بمناخ المنطقة ومدى سلامة صحة الإنسان قبل وفاته، مضيفا "إذا كان الجو باردا بمكان الحادث، ليس نفس الشيء إذا كان حارا. كما أن الجثة في العراء ليست هي الجثة تحت الأنقاض أو مدفونة، فدرجة تعفن الجثة رهينة بالعوامل الخارجية".