مئات الفلسطينيين يتظاهرون بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع واسرائيل

وسجلت اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وتنتشر القوات الاسرائيلية على طول السياج الحدودي

تظاهر المئات من الفلسطينيين اليوم في عدة مواقع على السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة قاموا خلالها بإحراق الإطارات، وذكر مسؤول أمني إسرائيلي أن الأحداث الرئيسية تجري بشكل أساسي في خان تونس جنوبي القطاع وفي جباليا شمالها، وتنتشر القوات الإسرائيلية على طول السياج الحدودي.

ويشار إلى أن عددا من الفلسطينيين حاول الاقتراب من السياج الحدودي وردا على ذلك قامت القوات الإسرائيلية باستخدام أدوات تفريق المظاهرات والتي تشمل إطلاق قنابل دخان وغاز، خلال الاشتباكات أطلقت عبوات ناسفة من جانب المتظاهرين ولم تؤدي الى إصابات بين قوات الأمن الإسرائيلية على طول السياج الحدودي.

ويشار الى أنه يوم الجمعة الماضية هاجم الجيش الإسرائيلي ثلاث مواقع لحركة حماس خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة. ووفقا لتقارير فلسطينية، الهجوم كان تجاه موقع في حي الزيتون شرقي القطاع ولم يتسبب بأي إصابات.