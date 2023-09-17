الاردن يدعو إسرائيل الى "احترام الوضع القائم "في الحرم القدسي

في حين اعتقلت الشرطة الاسرائيلية ثلاثة يهود بعد دخولهم الحرم القدسي لخرقهم التعليمات

دعت وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل إلى احترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى، بعد زيارة لليهود إلى الموقع في وقت سابق من هذا اليوم.

وأدان المتحدث باسم الوزارة، "اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وممارساتهم الاستفزازية، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية"، في حين أوقفت الشرطة الاسرائيلية ثلاثة يهود للتحقيق معهم.

واعتبر بيان الخارجية الأردنية أن "دخول اليهود يمس بالوضع القائم في الحرم القدسي مطالبا إسرائيل احترامه". و قال :"ندين اقتحامات المتطرفين للمسجد الاقصى، وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة، والتي تعتبر انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني، وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة" وطالب إسرائيل بالحفاظ عليه.

ويشار الى أن المئات من اليهود زاروا الحرم القدسي اليوم ، والذين دخلوا الحرم تحت حماية شرطية مشددة في أوقات الزيارة المحددة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة إسرائيليين اعتقلوا لخرقهم التعليمات المتبعة في الموقع، من بينهم شخص نفخ في البوق الذي يطلق عليه بالعبرية شوفار، والذي يتم نفخة بصورة تقليدية قبل وإثناء الأعياد اليهودية بصوت مرتفع، والتي بدأت عشية الجمعة عشية رأس السنة اليهودية.