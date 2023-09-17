مصر تعلن إرسالها حاملة المروحيات "ميسترال" للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا

قال البيان إن ذلك "يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا"

أكدت السلطات المصرية، اليوم الأحد، وصول حاملة المروحيات "ميسترال" إلى جارتها الغربية ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار هناك.

وفي خضم المساعدات التي قدمتها القاهرة منذ بداية تلك الكارثة الإنسانية، قال البيان إن ذلك "يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا"، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفق الوكالة، فقد "وصلت إلى ليبيا حاملة المروحيات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري الإعصار"، وأوضح المصدر ذاته أن القوات المسلحة المصرية ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، "تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا".

وقال مراقبون وخبراء عسكريون، إن إرسال حاملة الطائرات "ميسترال" في أول مهمة رسمية لها، إلى ليبيا، له دلالة كبيرة، نظرا للتجهيزات الكبيرة التي تتمتع بها، وللمساعدة بشكل أكبر في إغاثة المتضررين من الأزمة الراهنة، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وشهدت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا ارتفاعا إلى 11300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في حين قدّرت السلطات الرسمية والمنظمات الدولية وجود 10 آلاف في تعداد المفقودين إلى الآن مع تكثيف الجهود للعثور عليهم.