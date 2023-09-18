نتنياهو يغادر الى نيويورك ويصف الإسرائيليين المحتجين ضده بالمتعاونين مع حركة فتح وإيران

غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين الى الولايات المتحدة في زيارة أولى له بعد انتخابه في نوفمبر الماضي

غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين الى الولايات المتحدة في زيارة أولى له بعد انتخابه في نوفمبر الماضي بعد أن انتظر طويلا لقاء في البيت الأبيض لن يتحقق هناك فيما من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن يلقي كلمته في الجمعية العامة بعد يومين من وصوله.

نتنياهو يغادر إسرائيل في أوج حركة احتجاجية شعبية تؤججها عدة أطر منها ضباط الاحتياط والطيارون ورؤساء الموساد السابقون فضلا عن رموز الأكاديميا في إسرائيل وكوكبة من رجال القضاة لا سيما أن نتنياهو وحكومته اليمينية يعملون على سن رزمة قوانين تلغي "القوة الفائضة" بحسب تعبيرهم من يد القضاء في إسرائيل بينما يصر المحتجون على الحفاظ على هذه القوة التي تلجم بمفهومهم تغول السياسيين على صعيد التشريع والعمل الوزاري.

انتظر عدد من المحتجين الإسرائيليين نتنياهو عند مدخل مطار بن غوريون صباح اليوم وأكدت قيادة الحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سيكونوا بانتظاره أيضا في نيويورك وكاليفورنيا ووصفهم بالمتواطئين مع فتح (الحركة الفلسطينية التي خاضت حربا مريرة مع إسرائيل حتى تم التوقيع على اتفاقيات اوسلو) وإيران. وعلق نتنياهو على ذلك بالقول "المتظاهرون يشهرون بسمعة إسرائيل أمام الشعوب، ويعتقدون أن ذلك طبيعيا".

"ومن ضمن تصريحاته قبل سفره "أنا ذاهب الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سأمثل إسرائيل أمام دول العالم. وسألتقي هذه الأيام أيضًا بالعديد من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس بايدن، الذي سأتحدث معه، من بين أمور أخرى، عن إيران وتوسيع دائرة السلام. وسألتقي أيضًا بمستشار ألمانيا ورئيس أوكرانيا ورئيس تركيا والعديد من الزعماء الآخرين من آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ويجب أن أقول إنه من المثير للغاية رؤية الطلبات العديدة لعقد الاجتماعات. ولسوء الحظ، لا أستطيع أن ألتقي بجميع القادة الذين طلبوا ذلك، ولكني آمل أن ألتقي بمعظمهم."

وأضاف نتنياهو "اليوم يرى العالم، وسأؤكد ذلك بالطبع، أن إيران تنكث جميع التزاماتها، وأنها تكذب دون أن تطرف لها عين، وأنها تنوي تطوير أسلحة نووية، ومواصلة عدوانها في المنطقة. وسوف نحارب هذين الأمرين معًا".

Amos Ben-Gershom / GPO رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط وفد البرلمانيون السويديون في القدس

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موضوع لقائه مع إلون ماسك حيث قال بهذا الصدد: "في بداية هذه الزيارة سأزور كاليفورنيا. أنوي أن ألتقي هناك بالرجل الذي يقود حاليًا التطور الأكثر دراماتيكية في التكنولوجيا البشرية في العصر الجديد وربما بشكل عام، إيلون ماسك. وسأناقش معه موضوع الذكاء الاصطناعي، كما سأعمل معه على الاستثمار في إسرائيل في السنوات المقبلة".

ووصف نتنياهو ماسك بـ "الرجل الذي يمهد إلى حد كبير الطريق الذي سيغير وجه الإنسانية ويغير أيضا وجه دولة إسرائيل".

وتعهد نتنياهو في تصريح أن يعمل على "جعل إسرائيل رائدة على مستوى العالم في موضوع الذكاء الاصطناعي، تماما كما فعلنا ذلك بمجال السايبر".