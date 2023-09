إسرائيل: إحباط محاولة طعن قرب حاجز مزمورا في شارع غلاف القدس وتحييد المنفذ

أفادت تقارير أمنية بأن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت صباح الإثنين، هجوم طعن عند حاجز حدودي بالقرب من القدس، وتم تحييد منفذ الهجوم دون أن تقع أي إصابات.

