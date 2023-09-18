إسرائيل: إحباط محاولة طعن قرب حاجز مزمورا في شارع غلاف القدس وتحييد المنفذ

أفادت تقارير أمنية بأن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت صباح الإثنين، هجوم طعن عند حاجز حدودي بالقرب من القدس، وتم تحييد منفذ الهجوم دون أن تقع أي إصابات.

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ووقع الهجوم على حاجز مزمورا الحدودي، جنوبي القدس، بالقرب من القرية الفلسطينية صور باهر.

Israel Police Spokesperson السكين التي كانت بحوزة منفذ الهجوم الذي حاول تنفيذ عملية طعن عند معبر مزمورا الحدودي بالقرب من القدس.

الشرطة الإسرائيلية أصدرت بيانا جاء فيه "قبل قليل وصل إرهابي إلى معبر مزمورا جنوب مدينة القدس وبحوزته سكين. وبعد أن أثار الشكوك لدى القوات الأمنية المتمركزة هناك، طلبوا فحصه. وفي تلك اللحظة أبرز الإرهابي السكين، ورداً على ذلك تم إطلاق النار عليه وتم تحييده".

وتتواجد قوات الشرطة في منطقة القدس في مكان الحادث فيما يتلقى منفذ الهجوم الفلسطيني العلاج من قبل الطواقم الطبية.

يتبع..