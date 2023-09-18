حكومة الوحدة الليبية تعلن وصول أكثر من 43 طائرة إغاثية من 18 دولة لمساعدة المتضررين

وكان قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، السب الماضي انطلاق ثالث سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الفيضانات في ليبيا.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الأحد، وصول أكثر من 43 طائرة إغاثية من 18 دولة لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرقي البلاد وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

جاء ذلك في بيان للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة" نشرته منصة "حكومتنا" (حكومية) على صفحتها في "فيسبوك".

وقال البيان إن "الجزائر سيّرت نحو 9 رحلات إغاثية تجاه المناطق المنكوبة، كما سيرت إندونيسيا ثلاثة شحنات إغاثية واستقبلت المناطق المنكوبة ثلاث رحلات إغاثية روسية وأكثر من أربعة من ألمانيا، فيما سيرت فرنسا نحو أربع رحلات".

تابع: "وبهذا وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا 18، بواقع يزيد عن 43 طائرة إغاثية"، دون ذكر بقية الدول.

وأضاف البيان: "نتوقع وصول السفينة عثمان غازي إلى طبرق والتي كانت قد انطلقت من مدينة إزمير التركية أمس (السبت) وتحمل فرق إغاثة تركية وفريق من دولة المجر مجهز بأدوات وفرق غطس وكلاب أثر وفرق استطلاع".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق ثالث سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الفيضانات في ليبيا.

وذكرت الدفاع التركية في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن السفينة "عثمان غازي" غادرت ميناء ولاية إزمير المطلة على بحر إيجة لإيصال مواد الإغاثة إلى ليبيا.