مقتل سبعة جنود مصريين بانفجار مجهول السبب في سيناء

وصلت إلى مستشفى العريش العسكري، سبعة جثث لعسكريين مصابين بجروح مختلفة نتيجة انفجار جسم ما في قاعدة عسكرية بسيناء

لقي سبعة عسكريين مصريين ليل أمس الأحد، حتفهم في انفجار غامض في محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء لـ"العربي الجديد"، إنه وصلت إلى مستشفى العريش العسكري، سبعة جثث لعسكريين مصابين بجروح مختلفة نتيجة انفجار جسم ما في قاعدة عسكرية بسيناء.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار سواء أكان بسبب عطل فني أو هجوم إرهابي.

وأوضحت المصادر أن القتلى هم رائد دفاع جوي عبد الرحمن محمود الزهري ربيع، ورائد دفاع جوي ضياء علاء الدين سعد، ومقدم دفاع جوي هشام درباز، والمجندان في الدفاع الجوي حلمي يونس، ومحمود الفيشاوي، وصابر عيد، ونور السنهورى.

وسيتم لاحقا نقل الجثامين كل إلى دياره في المحافظات المصرية المختلفة.

يتبع...