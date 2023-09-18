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السعودية تُدين اقتحام "الأقصى" تحت حماية القوات الإسرائيلية

i24NEWS

دقيقة 2
Des juifs visitent le Mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem
Jamal Awad/Flash90Des juifs visitent le Mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار لاقتحام مجموعة من اليهود إلى للمسجد الأقصى أمس الأحد، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

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وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الخارجية السعودية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

https://twitter.com/i/web/status/1703546746025001000

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كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد دعت إسرائيل إلى احترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى، بعد زيارة لليهود إلى الموقع في وقت سابق من هذا اليوم. 

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