السعودية تُدين اقتحام "الأقصى" تحت حماية القوات الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار لاقتحام مجموعة من اليهود إلى للمسجد الأقصى أمس الأحد، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الخارجية السعودية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.