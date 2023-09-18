السعودية تُدين اقتحام "الأقصى" تحت حماية القوات الإسرائيلية

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار لاقتحام مجموعة من اليهود إلى للمسجد الأقصى أمس الأحد، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت الخارجية السعودية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

https://twitter.com/i/web/status/1703546746025001000 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد دعت إسرائيل إلى احترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى، بعد زيارة لليهود إلى الموقع في وقت سابق من هذا اليوم.