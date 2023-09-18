وصول خمسة ايرانيين إلى الدوحة أفرجت عنهم الولايات المتحدة وخمسة مواطنين أمريكيين يغادرون طهران إلى قطر

تم تحويل الأموال المجمدة منذ فترة طويلة والتي يبلغ مجموعها 6 مليارات دولار إلى حسابات مصرفية قطرية لتسهيل عملية تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن طائرة قطرية تقل خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران غادرت الجمهورية الإسلامية متوجهة إلى الدوحة في إطار تبادل السجناء" في ما أكدت وكالة إيرانية "وصول خمسة ايرانيين افرجت عنهما الولايات المتحدة الى الدوحة"

وفي وقت سابق، وصل إلى الدوحة اثنان من السجناء الإيرانيين المفرج عنهم – مهرداد معين أنصاري ورضا سارهنكبور، اللذين تم إطلاق سراحهما خلال عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين وكانا يخططان للسفر إلى إيران. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين آخرين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة.

وأشارت واشنطن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منح العفو للإيرانيين الخمسة المسجونين أو الذين ينتظرون المحاكمة بتهم غير عنيفة، وقال مسؤول أمريكي كبير إنه سيتم فرض عقوبات جديدة على وزارة المخابرات الإيرانية والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وتم إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة، الذين تعتبرهم طهران مواطنين إيرانيين، ووضعهم رهن الإقامة الجبرية عندما تم الاتفاق على الصفقة الشهر الماضي. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة.

وفي الوقت نفسه، تم تحويل الأموال المجمدة منذ فترة طويلة والتي يبلغ مجموعها 6 مليارات دولار إلى حسابات مصرفية قطرية لتسهيل عملية تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران.