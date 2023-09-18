الولايات المتحدة حول اتصالات التطبيع بين إسرائيل والسعودية:"الاتصالات مستمرة"

جاء بعد تقرير سعودي السبت قال إن الرياض أوقفت المباحثات حول التطبيع مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير في الصحيفة السعودية "ايلاف" قبل يومين، والتي قالت إن السعودية "أبلغت الإدارة الأمريكية عن توقف المباحثات حول التطبيع مع إسرائيل".

وأضافت وزارة الخارجية إن :"الولايات المتحدة بقيت ملتزمة لدفع التكامل الإقليمي لإسرائيل، بما في ذلك، من خلال الديبلوماسية النشطة التي تهدف الى تطبيع إسرائيلي- سعودي. المباحثات متواصلة ونتطلع الى مزيد من المباحثات بين الطرفين".

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أعمال الجمعية العمومية في نيويورك.

وأفاد موقع "ايلاف" السعودي الاحد بأن مسؤولا في ديوان رئيس الحكومة بإسرائيل قال إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل حول القرار السعودي- بعد معارضة مسؤولين في حكومة إسرائيل لكل بادرة أو خطوات للفلسطينيين. ويشار الى أنه قبل أسبوع صرح جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي الأمريكي بأن قادة الولايات المتحدة، إسرائيل والسعودية وضعوا العديد من المركبات على مسار التطبيع على الطاولة، مضيفا أن لا زال يوجد الكثير من العمل الذي يجب القيام به.