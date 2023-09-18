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قبرص: محاكمة خمسة إسرائيليين الشهر الوشيك بتهمة اغتصاب جماعي لشابة بريطانية في منتجع أيا نابا

i24NEWS

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سيارة الشرطة التي تقل الإسرائيليين الخمسة المتهمين باغتصاب امرأة بريطانية تصل إلى محكمة منطقة فاماغوستا في باراليمني، قبرص.
AP Photo/Petros Karadjiasسيارة الشرطة التي تقل الإسرائيليين الخمسة المتهمين باغتصاب امرأة بريطانية تصل إلى محكمة منطقة فاماغوستا في باراليمني، قبرص.

لشرطة القبرصية، إن "المتهمين يواجهون تهم الاغتصاب والإكراه الجنسي والجماع القسري والتحرش الجنسي والاختطاف والاعتداء غير اللائق على امرأة"

سيحاكم خمسة إسرائيليين الشهر الوشيك بتهمة اغتصاب جماعي لشابة بريطانية في منتجع أيا نابا في قبرص، حسبما قضت المحكمة، اليوم الاثنين، وسيمثل الرجال الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، أمام محكمة جنائية في 5 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

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وتقول الشرطة القبرصية، إن "المتهمين يواجهون تهم الاغتصاب والإكراه الجنسي والجماع القسري والتحرش الجنسي والاختطاف والاعتداء غير اللائق على امرأة" وتم القبض عليهما في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعد أن أبلغت شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاماً الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في اليوم السابق في غرفة فندق.

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وفي حالة أخرى في أيا نابا قبل أربع سنوات، تم اعتقال 12 إسرائيليا بعد أن أبلغت فتاة بريطانية مراهقة عن تعرضها للهجوم. وتم إطلاق سراح الإسرائيليين بعد أن تراجعت عن أقوالها، لكنها قالت أيضًا إن "الشرطة ضغطت عليها للقيام بذلك"

وأدينت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا في عام 2020 بتهمة التسبب في الأذى العام وحُكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. لكن في عام 2022، ألغت المحكمة العليا إدانتها عند الاستئناف بعد أن قال محامو الدفاع إن "هناك خطأ في تطبيق العدالة"

وتظهر أرقام السياحة الرسمية لشهر أغسطس/آب المنصرم أن الإسرائيليين كانوا ثاني أكبر مجموعة من الزوار إلى قبرص، حيث يمثلون 14.9 في المئة، بعد بريطانيا بنسبة 35.9 في المئة.

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